Drei junge Männer brachen mit brachialer Gewalt am Samstag gegen 2.30 Uhr in Verlängerung der Fuchseckstraße in Schlat einen Bauwagen auf. Sie stahlen eine Lautsprecherbox und mehrere Getränkedosen. Zudem verstreuten sie Werkzeug und stießen einen Motorroller um. Ein Zeuge wurde auf die Personen und das Licht im Bauwagen aufmerksam. Er begab sich dorthin und erkannte zwei der drei jungen Männer. Daraufhin stiegen sie auf ihre Roller und fuhren in Richtung Schlat davon.

Der Wert der gestohlenen Gegenstände beträgt rund 220 Euro, der Schaden am Bauwagen wird auf 100 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Göppingen ermittelt gegen zwei 20-Jährige und einen namentlich noch nicht bekannten Mittäter.