Gegen 19.30 Uhr kehrte eine 18-Jährige in ihre Wohnung in der Kaiserstraße in Salach zurück. Als sie feststellte, dass ihr Zimmer durchwühlt war, bat sie einen weiteren Zeugen um Hilfe. Der betrat die Wohnung und entdeckte im Wohnzimmer zwei schwarz gekleidete Männer.

Einbrecher flüchten unerkannt

Die flüchteten sofort über die Terrasse und verschwanden unerkannt. Zeugen informierten die Polizei die nach den Einbrechern fahndete. Die blieben jedoch verschwunden. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Das Polizeirevier Eislingen (Telefon 07161/8510) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Beamten suchen Zeugen und fragen:

Wer hat am Donnerstag zwischen 19 und 20 Uhr verdächtige Personen in der Kaiserstraße gesehen?

Wer hat am Donnerstag zwischen 19 und 20 Uhr verdächtige

Fahrzeuge in der Kaiserstraße gesehen?