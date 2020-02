In Heiningen kam es irgendwann im Zeitraum zwischen Samstagnacht und Montagmorgen in der Riedstraße zu einem versuchten Einbruch in einem Geschäft. Der Täter drang über das Dach in das Gebäude ein, indem er die Isolierung entfernte.

Er machte keine Beute, hinterließ jedoch einen Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro. Die Polizei hat die Spuren gesichert und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07161/632360 entgegen.