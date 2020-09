In der Nacht zu Freitag wurde in den Kindergarten Felsennest in Hausen, Teilort von Bad Überkingen, eingebrochen. Dies bestätigt die Polizei auf Nachfrage der GZ. Die Einrichtung der Gemeinde leibt deshalb vorerst geschlossen.

Einbruch in Kindergarten Felsennest in Hausen: Glasscheibe eingeschlagen

Der Unbekannte schlug eine Fensterscheibe des Gebäudes ein und soll einen Laptop erbeutet haben. Nähere Informationen gab es am Freitagmorgen noch nicht.

Wir halten euch auf dem Laufenden!