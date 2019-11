In Hattenhofen waren in den vergangenen Tagen, in der Zeit von Donnerstag bis Montag, Einbrecher unterwegs. In der Hauffstraße hebelten sie ein Fenster auf und stiegen in das Gebäude ein. Dort durchsuchten sie ein Büro und fanden Bargeld.

Die Täter konnten unerkannt flüchten. Der Polizeiposten Bad Boll übernahm nun die Ermittlungen, hinterlassene Spuren wurden gesichert.

Das könnte dich auch interessieren: