Ein Unbekannter brach in der Nacht zum Samstag zwischen 19 und 7.30 Uhr in in ein Haus in der Haydnstraße in Faurndau ein . Dort versuchte er nach Angaben der Polizei zunächst die Balkontür aufzuhebeln. Diese hielt stand, weshalb der Täter ein Fenster einschlug.

Der Einbrecher stahl Schmuck und Geld. Die Polizei hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Sie hofft unter Telefon (07161) 632360 auf Zeugenhinweise.