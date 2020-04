Unbekannte drangen vermutlich in den Nachtstunden von Samstag auf Sonntag in ein Firmengebäude in der Reutlinger Straße in Göppingen ein. Mit einem Gullydeckel warfen sie eine Fensterscheibe ein. In dem Gebäude durchsuchten sie mehrere Schubladen. Ob die Einbrecher Beute machten, ist noch nicht bekannt. Die Polizei sicherte die Spuren und ermittelt jetzt, um den Tätern auf die Schliche zu kommen.