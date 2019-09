Einbrecher haben in der Nacht zum Sonntag einen rund 6000 Euro hohen Sachschaden an der Stadtkirche in Geislingen hinterlassen. Nach Angaben der Polizei machten sich die Täter an drei Türen der evangelischen Kirche am Kirchplatz zu schaffen. Sie hebelten vergeblich an den historischen Eichentüren.

Die Polizei hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen und fragt: Wer hat am Samstag ab 22 Uhr verdächtige Personen beobachtet oder verdächtige Geräusche gehört? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei nimmt Hinweise entgegen unter Telefon (07331) 932 70.