Ein Einbrecher hat ein Gebäude in der Paulinenstraße in Geislingen heimgesucht. Die Polizei grenzt den Tatzeitraum ein auf die Spanne Freitagnachmittag bis Samstagmorgen. Der Unbekannte hebelte eine Tür auf und stieg in das mehrgeschossige Haus ein. Drinnen hebelte er bei seiner Suche nach Beute eine weitere Tür auf.

Ob er etwas gestohlen hat, ist noch unklar. Schaden am Gebäude: rund 1000 Euro. Die Polizei bittet unter (07331) 9 32 70 um Zeugenhinweise.