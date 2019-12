Mehrere Täter sind in der Nacht zum Sonntag in ein Geschäft in Geislingen eingebrochen. Laut Polizeiangaben hebelten die Unbekannten an einem Gebäude in der Hauptstraße eine Tür auf. Im Inneren fanden sie Geld und Feuerwerkskörper, darunter auch Batterien. Mit der Beute gelang ihnen unerkannt die Flucht.

Verdächtige Geräusche gehört

Ein Zeuge hatte gegen 2.45 Uhr verdächtige Geräusche wahrgenommen. Möglicherweise stehen diese in Zusammenhang mit dem Einbruch. Die Polizei aus Geislingen hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise unter Telefon (07331) 93270.