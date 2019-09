Einbrecher haben in den vergangenen Tagen Getränke aus einer Blechhütte in der Rheinlandstraße gestohlen. Laut Polizeibericht hatten sie die Tür gewaltsam geöffnet und waren so in den Lagerraum gelangt. Die Geislinger Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.