Ein Einbrecher hat am Freitag in Bad Ditzenbach Beute gemacht. Wie die Polizei berichtet, hebelte der unbekannte Täter zwischen 13.30 und 19.40 Uhr die Terrassentür einer Wohnung an der Gosbacher Straße auf und gelangte so ins Innere.

Bargeld gestohlen

In der Wohnung durchsuchte der Täter die Räume und floh unerkannt mit dem erbeuteten Bargeld. Das Polizeirevier Geislingen nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren.