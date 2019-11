Am Wochenende stahl ein Unbekannter Getränke aus dem Lager eines Imbiss in Göppingen. Zwischen Samstagabend und Montagmorgen muss der Täter das Vorhängeschloss eines Containers in der Heininger Straße aufgebrochen haben.

Aus dem Container stahl der Einbrecher Getränke im Wert von über tausend Euro. Die Polizei, Telefon (07161) 632360, geht davon aus, dass ein Fahrzeug zum Abtransport der Getränke verwendet wurde.