Am Samstagnacht waren in Faurndau Einbrecher auf Tour. Gegen 0.45 Uhr wurde eine Frau in einem Gebäude in der Schorndorfer Straße von Geräuschen geweckt und rief die Polizei.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge sollen Unbekannte eine Tür aufgebrochen und ein Fenster eingeschlagen haben. Sie gingen ins Innere und suchten in sämtlichen Räumen nach Brauchbarem. Die Einbrecher fanden zwei Fahrräder und Bargeld. Mit den Sachen flüchteten sie.