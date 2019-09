Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Montag in ein Gebäude an der Geislingen Lammgasse eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, hebelte der Täter eine Tür auf und gelangte so ins Innere. Allerdings fand er ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge keine Beute und flüchtete wieder. Die Polizei hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach dem Einbrecher aufgenommen. Sie bittet um sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des Täters: Telefon (07331) 93 27 0.

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Geislingen und Umgebung ist diese unter Telefon (0731) 18 81 44 4 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind, teilt die Polizei weiter mit.