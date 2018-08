Eislingen Einbrecher werfen Scheibe ein

Eislingen / SWP

Diebe sind in der Nacht auf Donnerstag in ein Geschäft in der Staufeneckerstraße eingedrungen. Sie stahlen Geld.

Eine Zeugin bemerkte am Donnerstagmorgen den Schaden am Gebäude. Sie rief die Polizei. Ermittlungen zeigten, dass die Einbrecher zunächst versucht hatten, die Eingangstüre einzuschlagen. Sie scheiterten damit und warfen stattdessen die Scheibe ein. In den Geschäftsräumen suchten sie nach Beute. Sie entdeckten eine Kasse mit einem geringen Geldbetrag. Anschließend flüchteten sie.

Spezialisten der Kriminalpolizei haben erste Spuren gesichert, dennoch werden auch Zeugen gesucht. Wer Verdächtiges wahrgenommen hat, soll sich an die Polizei wenden, ☎ (07161) 85 10.