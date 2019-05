Ein Unbekannter versuchte in der Nacht zum Dienstag in ein Gebäude in der Heidenheimer Straße in Süßen einzubrechen. Er wollte die Eingangstür aufhebeln, scheiterte aber. Wie die Polizei mitteilt, hinterließ der Täter Spuren.

Zeugen sollen sich an die Polizei in Süßen wenden, Telefon (07161) 85 10.