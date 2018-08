Bad Boll / SWP

Die Polizei ermittelt wegen zwei Einbrüchen in Bad Boll, die in der Nacht auf Donnerstag passiert sind.

Im ersten Fall scheiterten die Unbekannten an einer Türe eines Hauses in der Hauptstraße. Im zweiten Fall gelangten die Diebe im Michael-Hörauf-Weg ins Gebäude. Laut Polizeibericht brachen sie dort mehrere Türen auf. In einem Geldbeutel und in einer Kasse fanden die Einbrecher ihre Beute.