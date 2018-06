Zell unter Aichelberg Einbrecher schlagen mehrfach zu

Zell unter Aichelberg / SWP

Baustellen und Betriebe standen dieser Tage in Zell im Visier von Einbrechern. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen sie in der Ohmder Straße drei Baucontainer auf. Sie entwendeten gezielt einen Akku-Trennschleifer der Marke Bosch. Die selbe Baustelle war bereits Ende Mai von Containeraufbrüchen betroffen. Anfang Juni waren Unbekannte in einen Betrieb in der Schieferstraße eingestiegen und hatten nach Geld gesucht. Der Polizeiposten Bad Boll nimmt unter Tel.: (07164) 12024 Hinweise entgegen.