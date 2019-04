Die Polizei ermittelt wegen zwei Einbrüchen in Göppingen.

Wie die Polizei berichtet, war ein Unbekannter zwischen Dienstag, 13 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, in ein Gebäude in der Turnhallenstraße eingebrochen. Bislang ist unklar, wie er das geschafft hat. Im Inneren brach er eine Tür auf und suchte nach Beute. Er fand Bargeld.

In der Tannenstraße gab es einen zweiten Einbruch zwischen Dienstag und Mittwoch. Der Unbekannte öffnete ein Fenster am Haus und kam so ins Gebäude. Er durchsuchte mehrere Zimmer und hinterließ Spuren. Ob er etwas mitgenommen hat, weiß die Polizei derzeit nicht.