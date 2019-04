In den letzten Tagen suchten Unbekannte in Göppingen nach Beute. Sie brachen in ein Wohnhaus ein.

Wie die Polizei mitteilt, waren die Einbrecher zwischen Samstag und Dienstag im Sauerbrunnengäßle unterwegs. An einem Wohnhaus schlugen die Einbrecher ein Fenster ein. So gelangten sie ins Innere. Dort suchten die Einbrecher in sämtlichen Räumen nach Brauchbarem.

Bislang ist der Polizei noch nicht bekannt, ob die Unbekannten Beute machten. Die Beamten der Polizei Göppingen (Tel. 07161/632360) haben die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Sie suchen nun nach den Tätern.