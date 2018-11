Einbrecher scheitert an Tür

Eislingen / swp

In der Nacht zum Freitag wollte ein Unbekannter bei einer Firma in Eislingen Beute machen.

Zwischen Mitternacht und 5.30 Uhr machte sich ein Einbrecher an einem Gebäude in der Bahnhofstraße zu schaffen. Er wollte eine Tür aufhebeln, was ihm allerdings nicht gelang.

Die Tür wurde zwar beschädigt, hielt den Einbrecher aber fern. Die Eislinger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Donnerstagnacht etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich unter Telefon 07161/8510 melden.