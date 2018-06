Zell unter Aichelberg / SWP

Unbekannte richteten am Wochenende Schaden an einer Gaststätte in Zell an. Die Einbrecher versuchten am Wochenende in der Nacht zu Sonntag und in der folgenden Nacht die Tür der Gaststätte in der Göppinger Straße aufzuhebeln, sie hielt jedoch beide Male Stand. So blieb es bei Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang zu Einbrüchen in der letzten Woche in Zell gibt. Der Polizeiposten Bad Boll ermittelt unter Tel. (07164) 12024.