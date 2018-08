Kuchen / SWP

In zwei Fällen scheiterten Einbrecher jetzt in Kuchen. Im ersten Fall versuchten die Unbekannten die Tür zu einem Lager in der Lindenstraße aufzubrechen. Im zweiten Fall scheiterten die Einbrecher an einer Kellertür in der Schillerstraße. Die Beschädigungen an den Türen wurden jetzt von Zeugen entdeckt. Die Beamten des Polizeipostens Kuchen Tel. (07331) 93270 ermitteln, ob die Taten zusammenhängen.