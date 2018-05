Salach Einbrecher scheitern an Geldtresor

Einbrecher scheitern an Geldtresor

Salach / SWP

Drei Männer sind am Sonntagmorgen in ein Unternehmen in Salach eingebrochen. Sie scheiterten bei ihrem Versuch, den Tresor zu knacken.

Laut Polizeibericht trugen die Männer Kapuzen-Shirts, als sie gegen 0.15 Uhr die Schiebetüre eines Holzverkaufs in der Brühlstraße aufhebelten.

Nach ihrem misslungenen Versuch, den Tresor zu knacken, flüchteten sie. Dabei fiel das Trio einem Zeugen auf. Wer noch etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, soll sich an die Polizei in Eislingen wenden, Telefon (07161) 8510.