Uhingen Einbrecher scheitern an Automat

Uhingen / SWP

Ein Trio hat am Mittwoch versucht, einen Geldautomat aufzusprengen. Der Versuch scheiterte.

Wie die Polizei berichtet, hielten sich die drei Personen gegen 3.30 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Bleicherstraße auf. Dort versuchten sie den Geldautomat zu öffnen, was ihnen aber nicht gelang. Sie richteten einen Sachschaden von 7000 Euro an.

Die Polizei fahndete sofort nach dem Trio, das in Richtung Bleicherstraße flüchtete, erwischte es aber nicht. Wer Verdächtiges in der Nacht wahrgenommen hat, soll sich an die Polizei in Uhingen wenden, Telefon (07161) 93 810.