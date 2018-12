Ottenbach Einbrecher nimmt Schmuck mit

Ottenbach / swp

Am Donnerstag suchte ein Unbekannter in Ottenbach nach Beute.

Zwischen 17.15 und 23.15 Uhr war der Einbrecher in der Straße Im Wiedenberg. Er ging zu einem Einfamilienhaus und brach die Terrassentür auf. Im Innern suchte er in sämtlichen Zimmern nach Beute. Auch in Schränken und Schubläden wühlte er. Er fand Schmuck.

Den machte er zu seiner Beute und flüchtete. Seine Spuren ließ der Unbekannte an dem Tatort zurück. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Eislingen (07161/8510) erste Hinweise auf den Unbekannten.