Uhingen Einbrecher nehmen Bares mit

Uhingen / swp

Unbekannte erbeuteten Geld aus einem Gebäude in Uhingen. Die Polizei sucht nun die Diebe.

Gegen 3 Uhr versuchten die Einbrecher am Montag in der Ulmer Straße in Uhingen an einem Gebäude eine Tür aufzubrechen. Sie scheiterten und gingen zu einer anderen Tür. Dort schoben sie den Rollladen hoch und brachen die Tür erfolgreich auf und brachen in das Gebäude ein.

Dort öffneten sie eine weitere Tür mit Gewalt. Auch Schränke und Schubläden brachen die Unbekannten auf. Dort vermuteten sie Brauchbares. Die Einbrecher stahlen Geld. Zeugen haben gesehen, dass es zwei Männer den Einbruch begingen.

Die Uhinger Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Einbrecher.