Am Montag Abend überraschte ein Bewohner in der Keltenstraße in Uhingen einen Einbrecher auf seiner Terrasse, nachdem dieser Geräusche gehört hatte. Die unbekannte Person ergriff daraufhin die Flucht.

Der Bewohner entdeckte am Dienstag Hebelspuren an der Terrassentür. Er informierte die Polizei, welche die Spuren sicherstellte und die Ermittlungen aufgenommen hat.