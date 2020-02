In der Nacht auf Samstag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Großstraße ein. Hierzu hebelten sie ein Fenster auf der Gebäuderückseite auf. In dem Gebäude wurden durch die Täter mehrere Zimmer durchsucht. Es kam eine noch unbekannte Menge an Schmuck abhanden.

Das Polizeirevier Göppingen nahm die Ermittlungen auf und sicherte am Gebäude Spuren. An dem aufgehebelten Fenster entstand ein Sachschaden von 500 Euro.