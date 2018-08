Göppingen / SWP

Ein Unbekannter hat bei einem Einbruch am Wochenende in Göppingen Werkzeuge gestohlen. Der Einbruch wurde am Samstag gegen 11.30 Uhr festgestellt. Der Täter hatte irgendwann ab Freitag 21 Uhr die Tür eines Gebäudes in der Roßbachstraße aufgehebelt. Im Haus durchsuchte er die Räume und fand mehrere Werkzeuge. Die Polizei sicherte die Spuren, Hinweis an Tel. (07161) 632360.