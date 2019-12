Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro sind Einbrechern am Freitagabend in Donzdorf-Winzingen in die Hände gefallen. Die nur kurze Abwesenheit der Bewohner nutzen die Täter am Freitag zwischen 18.45 Uhr und 22.15 Uhr aus, um in das Wohnhaus einzubrechen. Nachdem sie ein Fenster aufgebrochen hatten, durchsuchten die Einbrecher das gesamte Gebäude. Dabei fanden sie Goldschmuck und Bargeld, unter anderem auch Schweizer Franken.