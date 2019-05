Ein Unbekannter hat vermutlich am Montag oder Dienstag die Tür eines Containers an der Brunnenstraße in Schnittligen aufgehebelt, teilt die Polizei mit. Ein Zeuge bemerkte die Tag am Dienstag gegen 11.30 Uhr und rief die Polizei. Diese fand heraus, dass der Täter im Inneren Geld geklaut hatte. Beamte des Polizeipostens Böhmenkirch sicherten die Spuren und ermitteln nun. Hinweise werden unter Telefon (07331) 93270 entgegen genommen.