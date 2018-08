Göppingen Einbrecher geht leer aus

Göppingen / SWP

Nur Schaden richteten Unbekannte zwischen Montag in Dienstag bei einem Einbruch in Göppingen an. Eine Zeugin bemerkte am Dienstag kurz nach 8 Uhr den Einbruch. Unbekannte hatten ein Fenster zu dem Gebäude in der Karl-Schurz-Straße eingeworfen. Durch das Fenster gelangten sie ins Innere. Dort suchten sie nach Wertvollem. Offenbar wurden sie nicht fündig. Trotzdem beschädigten sie ein Handy und weitere Gegenstände. Ohne Beute traten die Einbrecher die Flucht an. Hinweise an die Polizei in Göppingen unter Tel. (07161) 632360.