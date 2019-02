Einbrecher bohrt Schließzylinder an Tür erfolglos an

Göppingen / swp

Der Unbekannte versuchte zwischen 12 und 15 Uhr in ein Gebäude in der Heininger Straße einzudringen. Dazu bohrte er in den Schließzylinder, der die Tür geschlossen hielt. Die Polizei (Tel. 07161/504500) hat Spuren gesichert und die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Der Schaden beträgt rund 100 Euro.