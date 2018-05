Süßen / SWP

Nach dem Brand in einem Wohnhaus in der Nacht auf Sonntag, berichtet die Feuerwehr über Schwierigkeiten bei der Zufahrt zum Einsatzort. Parkende Fahrzeuge in der Gartenstraße hatten die Straße verengt. Die Feuerwehr weist darauf hin, dass in engen Straßen möglichst einseitig geparkt werden soll, damit Rettungsfahrzeuge freie Fahrt haben und die Helfer schnell ankommen. Der Durchfahrtsbereich sollte mindestens drei Meter betragen.