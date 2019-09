Gleich zwei junge Fahrer wurden an einem Tag in Göppingen am Steuer des gleichen Seat unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen. Gegen 13 Uhr stoppten die Beamten einen 19-Jährigen. Ein Anfangsverdacht auf Rauschmittel konnte per Schnelltest bestätigt werden. Anschließend musste der Mann eine Blutprobe abgeben.

Führerschein in Gefahr

Gegen 17.45 Uhr sahen Polizisten den gleichen Seat wieder in der Stuttgarter Straße fahren. Diesmal saß ein 18-Jähriger am Steuer, der laut Polizei ebenfalls unter Drogeneinfluss unterwegs war. Der zuvor angezeigte 19-Jährige saß auf dem Beifahrersitz. Beide Männer erwartet nun ein Verfahren und sie werden wohl um ihre Füherscheine bangen müssen. Das Polizeipräsidium Ulm intensiviert derzeit seine Maßnahmen gegen Drogen im Straßenverkehr.

