Wegen des Verdachts auf Drogenhandel durchsuchte die Polizei am Dienstag mit Unterstützung des Spezialeinsatzkommandos (SEK) in der Eichenstraße in Heiningen ein größeres Areal. Zudem vermuteten die Beamten, dass die vier mutmaßlichen Drogendealer – zwei Männer im Alter von 25 und 52 Jahren sowie zwei Frauen im Alter 40 und 52 Jahren – Waffen besäßen. Daher die Verstärkung durch das SEK.

Bei der Durchsuchung fand die Polizei rund 300 Gramm Marihuana und eine Schreckschusspistole. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

