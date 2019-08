Themen in diesem Artikel Stuttgarter Straße

Die Polizei ermittelt wegen zwei Unfällen, bei denen am Dienstag drei Menschen leichte Verletzungen erlitten haben.

In Geislingen hat ein 38-jähriger Autofahrer laut Polizei nicht richtig aufgepasst. Er stand gegen 17 Uhr mit seinem Audi auf dem Gelände einer Tankstelle und wollte von dort auf die Stuttgarter Straße fahren. Ein Busfahrer ließ ihn vor. Dabei übersah der 38-Jährige ein Motorrad, das links am Bus vorbeifuhr. Zwar kam es nicht zum Zusammenstoß, dennoch stürzte der Motorradfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Das galt auch für seinen elfjährigen Sozius. Beide kamen in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

In Süßen kam es gegen 10.15 Uhr zu einem Auffahrunfall. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Senior nicht bemerkt, dass ein Ford vor ihm auf der Heidenheimer Straße abbiegen wollte. Bei dem Unfall wurde die 39-jährige Fahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 2500 Euro. Die Polizei weist darauf hin, dass Unfälle häufig wegen Unachtsamkeit geschehen. Fahrer sollten sich nicht ablenken lassen.