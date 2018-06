Göppingen / SWP

Am Wochenende haben unbekannte Täter drei Autos mutwillig zerkratzt, die am Vorderen Berg in Jebenhausen geparkt waren. Dabei entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Die Polizei in Göppingen sucht Zeugen. Hinweise an: Telefon (07161) 632360.