Aichelberg / SWP

Fünf Leichtverletzte und rund 20.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag auf der A 8 bei Aichelberg. Unfallursache war Unaufmerksamkeit an einem Stauende. Die beteiligten Autos waren in Richtung München unterwegs. Gegen 20.15 Uhr übersah der 33-jährige Fahrer eines Mercedes, dass vor ihm ein Ford verkehrsbedingt angehalten hatte. Der Mercedes prallte gegen den Ford und schob diesen auf einen weiteren Mercedes.