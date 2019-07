In Drogerien in Geislingen und Göppingen haben junge Mädchen Schminke gestohlen.

Am Samstagabend, kurz nach 19 Uhr, wurden drei Mädchen in einem Drogeriemarkt beim Diebstahl beobachtet. Zwei 13-Jährige hatten mehrere Wimpernsets in ihre Taschen gesteckt und das Geschäft verlassen. Ein Mitarbeiterin hielt sie fest und rief die Polizei. In den Taschen konnte weitere Ware sichergestellt werden.

Die Mädchen gaben zu, im Laufe des Nachmittags zunächst in Geislingen und dann in zwei weiteren Geschäften in Göppingen Diebstähle begangen zu haben. Die beiden strafunmündigen Mädchen wurden den Eltern übergeben. Gegen ihre 16-jährige Begleiterin wird kein Tatvorwurf erhoben.