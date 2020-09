Mordprozess in Stuttgart

Gegenverließ ein Mann in der Straße "Vorderer Berg" in Jebenhausen seinen Mercedes und schloss ihn nicht ab. Eineund persönlichen Gegenständen ließ er im Fahrzeug. Die Tasche bemerkte auch ein Dieb undund flüchtete unerkannt. Die Polizei (Tel. 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie empfiehlt, in Autos keine Wertsachen zurückzulassen. Denn ein Auto ist kein Tresor. Schon gar nicht, wenn es nicht verschlossen ist.