Unbekannte haben in Stuttgart einen E-Roller geklaut und nach Schorndorf gebracht. Außerdem wurde der Roller beschädigt.

Unbekannte Täter stehen im Verdacht, im Zeitraum von Freitag, 26. Juli, 11 Uhr, bis Dienstagmorgen, 30. Juli, 5.30 Uhr, einen Elektroroller beschädigt und von Stuttgart-Bad Cannstatt zum Bahnhof Schorndorf gebracht zu haben.

E-Roller beschädigt und mitgenommen

Der Roller war zuletzt am Freitag, 26. Juli, gegen 11 Uhr in der Andreästraße in Stuttgart-Bad Cannstatt abgestellt worden. Mitarbeiter der Deutschen Bahn fanden den E-Roller, der eigentlich nur im Stuttgarter Stadtgebiet bewegt werden darf, allerdings am Dienstagmorgen, 30. Juli, beschädigt am Schorndorfer Bahnhof auf.

Eine alarmierte Streife der Bundespolizei stellte vor Ort fest, dass Teile der Verkleidung sowie der Sattel aus der Verankerung gerissen waren. Zudem hatten die mutmaßlichen Täter offenbar versucht den Helm zu entwenden und beschädigten dabei den am Fahrzeug angebrachten Helmkoffer.

Erste Ermittlungen der Bundespolizei ergaben, dass im angegebenen Zeitraum allerdings keine ordnungsgemäße Fahrt des Motorrollers im System des Unternehmens registriert war. Aufgrund des letzten Abstellortes werde davon ausgegangen, dass die Täter den Roller mit der S-Bahn transportierten.

Schwerer Fall des Diebstahls

Die Schadenshöhe sowie der genaue Tathergang ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, welche durch die Bundespolizei wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des besonders schweren Falles des Diebstahls geführt werden. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

