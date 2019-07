Wie die Polizei berichtet, ist am Sonntag zwischen Mitternacht und 13 Uhr ein Dieb in ein Gebäude in der Schlachthausstraße eingebrochen. Er hatte mehrere Kisten aufeinander gestapelt und war durch ein beschädigtes Fenster in das Gebäude gelangt. Er stahl Geld und flüchtete unerkannt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort.