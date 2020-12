Am Donnerstag gegen 12 Uhr meldete ein Zeuge, dass der Zigarettenautomat in der Brückenstraße aufgebrochen worden sei. Die Polizei in Eislingen nahm die Ermittlungen auf. Dabei stellten die Beamten fest, dass ein Unbekannter den Automat aufgehebelt hatte. Der Täter soll Geld und Zigaretten erbeutet haben. Dann flüchtete er. Wann die Tat genau passiert ist, weiß die Polizei noch nicht. Ein anderer Zeuge habe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 23.30 Uhr verdächtige Geräusche gehört, so die Polizei. Die Ermittler prüfen nun, ob dieser Lärm im Zusammenhang mit der Tat steht.

Zeugenaufruf: Polizei fahndet

Die Eislinger Polizei (07161/851-0) fragt die Bevölkerung:

Wer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtigePersonen oder Fahrzeuge in der Brückenstraße gesehen?