In den frühen Morgenstunden, gegen 5 Uhr, waren Unbekannte in einem Parkhaus in der Eichertstraße am Werk. Sie brachen zwei Kassenautomaten auf und stahlen das Bargeld daraus. Sie flüchteten unerkannt mit dem Geld. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizisten vom Polizeiposten Jebenhausen suchen nun die Täter.