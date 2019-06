Ein Dieb hat am Mittwoch in der Eichertstraße eine Tasche aus einem Aufenthaltsraum gestohlen. Wie die Polizei berichtet, war der Dieb zwischen 13 und 17 Uhr in dem Gebäude. Die anderen Taschen, die im Aufenthaltsraum lagen, ignorierte er. Die Polizei in Göppingen ermittelt.