Der Mann kam mit einem Messer. In der Parfümerie Studio 54 an der Schulstraße in der Göppinger Innenstadt fragte er nach einem bestimmten, teuren Parfüm, stieß dann die Verkäuferin zur Seite und rannte aus dem Ladengeschäft. „Auf der Straße stieß er zwei alte Damen mit Rollatoren um, sie...