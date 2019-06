Ein Dieb hat am Donnerstag eine Tasche aus einem Mercedes gestohlen, der an der Jahnhalle in Geislingen geparkt war.

Der Fahrer hatte laut Polizeibericht sein Auto abgeschlossen, doch sein Schiebedach war noch geöffnet. Der Dieb gelangte über das Schiebedach an die Tasche, die auf dem Rücksitz lag. Er fand Bargeld in der Tasche und flüchtete damit.